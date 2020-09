03.09.2020 ( vor 7 Stunden )



In der Nähe von Sri Lanka kommt es auf einem Öltanker zu einer Explosion, Feuer bricht aus. Die Mannschaft muss evakuiert werden. Das geladene Öl könnte eine Naturkatastrophe verursachen. Auf einem Öltanker hat sich in der Nähe von Sri Lanka eine Explosion mit anschließendem Brand ereignet. 270.000 metrische Tonnen Öl drohten ins Meer auszulaufen, sagte ein Armeekommandant in Sri Lanka am Donn... 👓 Vollständige Meldung