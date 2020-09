Thomas Bruns RT @heinzschmidt41: Der Berliner Justizsenator GRÜNE zündelt, das Neutralitätsgesetz ist nicht außer Kraft, in Berlin gibt es zig Religions… vor 45 Minuten petra RT @heinzschmidt41: Der Berliner Justizsenator GRÜNE zündelt, das Neutralitätsgesetz ist nicht außer Kraft, in Berlin gibt es zig Religions… vor 1 Stunde Joe Hog RT @heinzschmidt41: Der Berliner Justizsenator GRÜNE zündelt, das Neutralitätsgesetz ist nicht außer Kraft, in Berlin gibt es zig Religions… vor 5 Stunden Heinz Schmidt Der Berliner Justizsenator GRÜNE zündelt, das Neutralitätsgesetz ist nicht außer Kraft, in Berlin gibt es zig Relig… https://t.co/N4bs5nLoMs vor 5 Stunden TIGRIS Berlin: Angehende Staatsanwältinnen können Kopftuch im Gericht tragen https://t.co/t9hPdrJcjU Diesen "Justizsenator… https://t.co/9RmzybKlpO vor 6 Stunden