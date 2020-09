04.09.2020 ( vor 4 Stunden )



Stuttgart (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw in der Pressekonferenz nach dem 1:1 zum Auftakt der neuen Nations League gegen Spanien. Wie fällt Ihr Fazit aus nach dem 1:1 und dem späten Ausgleich der Spanier? Joachim Löw: Am Ende ist es natürlich ein bisschen enttäuschend, wenn man in der sechsten Min Stuttgart (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw in der Pressekonferenz nach dem 1:1 zum Auftakt der neuen Nations League gegen Spanien. Wie fällt Ihr Fazit aus nach dem 1:1 und dem späten Ausgleich der Spanier? Joachim Löw: Am Ende ist es natürlich ein bisschen enttäuschend, wenn man in der sechsten Min 👓 Vollständige Meldung