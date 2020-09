06.09.2020 ( vor 7 Stunden )



Ein Mann ist in Iserlohn (Märkischer Kreis) schwer mit einem Messer verletzt worden. Der 37-Jährige habe sich vorher in seiner Wohnung mit seiner Ex-Freundin gestritten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Als der Streit eskalierte, habe die 36-Jährige den Mann mit einem Messer schwer verletzt und se Ein Mann ist in Iserlohn (Märkischer Kreis) schwer mit einem Messer verletzt worden. Der 37-Jährige habe sich vorher in seiner Wohnung mit seiner Ex-Freundin gestritten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Als der Streit eskalierte, habe die 36-Jährige den Mann mit einem Messer schwer verletzt und se 👓 Vollständige Meldung