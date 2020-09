09.09.2020 ( vor 6 Stunden )



In Deutschland heulen am Donnerstag die In Deutschland heulen am Donnerstag die Sirenen . Im ganzen Bundesgebiet wird beim landesweiten Warntag der Ernstfall geprobt – auch Radio und Fernsehen sind beteiligt. Ziemlich viel Aufwand – wofür eigentlich? Egal, ob Terroranschläge oder Naturkatastrophen wie Hochwasser, Hitzewellen und Erdbeben 👓 Vollständige Meldung