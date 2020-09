12.09.2020 ( vor 6 Stunden )



Eintracht Frankfurt muss in der ersten DFB-Pokalrunde keine lautstarken "Löwen"-Fans fürchten. Der Fußball-Bundesligist tritt heute beim Drittligisten TSV 1860 München im Stadion an der Grünwalder Straße an, Zuschauer sind aber nicht zugelassen. Eine Blamage wie 2018, als die Frankfurter als amtiere Eintracht Frankfurt muss in der ersten DFB-Pokalrunde keine lautstarken "Löwen"-Fans fürchten. Der Fußball-Bundesligist tritt heute beim Drittligisten TSV 1860 München im Stadion an der Grünwalder Straße an, Zuschauer sind aber nicht zugelassen. Eine Blamage wie 2018, als die Frankfurter als amtiere 👓 Vollständige Meldung