14.09.2020 ( vor 2 Stunden )

Ein mutmaßlicher Brandstifter schwebt nach einem Feuer in Hannover in Lebensgefahr. Sein Zustand sei immer noch akut, teilte die Polizei Montag mit. Der 44-Jährige war am Freitag in lebensgefährlichem Zustand aus einer brennenden Wohnung geholt und reanimiert worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebr