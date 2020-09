14.09.2020 ( vor 4 Stunden )



Im Rahmen der Feldhockey-Bundesligaspiele der Herren des Uhlenhorster HC Hamburg und vom Club an der Alster beim Crefelder HTC sind am Wochenende rund 3700 Euro an Spenden für die Im Rahmen der Feldhockey-Bundesligaspiele der Herren des Uhlenhorster HC Hamburg und vom Club an der Alster beim Crefelder HTC sind am Wochenende rund 3700 Euro an Spenden für die Flüchtlinge auf Lesbos zusammengekommen. Ein versteigertes Vereinstrikot von UHC-Akteur Jan-Philipp Rabente, der 2012 be 👓 Vollständige Meldung