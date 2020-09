Thomas-Esser "Verpissen Sie sich" ist in D allenfalls ein nicht so netter Zuruf, keinesfalls aber eine Beleidigung. Despote si… https://t.co/fATSOVEy9Z vor 22 Minuten Hei Schönin RT @ntvde: Türkei verlangt Konsequenzen: Griechische Zeitung beleidigt Erdogan https://t.co/iYcZXZOGpU vor 1 Stunde Olaf Ohhh, haben sie den Herrn Erdogan beleidigt, oh, das tut uns aber leid, ohhh😂 https://t.co/Hg10dkqtAh vor 2 Stunden Heinz Schmidt Türkei verlangt Konsequenzen. Griechische Zeitung beleidigt Erdogan. Den Erhabenen kann man nicht beleidigen wei… https://t.co/m9TqlrG5Ij vor 3 Stunden Katharina M Kann man den überhaupt beleidigen? https://t.co/EhtZGZh9eA vor 3 Stunden Victor Vetterle #Türkisch_für_Anfänger #siktir_git #reis Bitte nicht "Siktir git" ( = "verpiss dich") sagen, der erhabene türkis… https://t.co/MOX8W2ZiGM vor 4 Stunden