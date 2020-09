20.09.2020 ( vor 4 Stunden )

Karl-Heinz Rummenigge schätzt Borussia Dortmund nach dem beeindruckenden Saisonstart im Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach als ersten Jäger des FC Bayern ein. "In Dortmund wird gut gearbeitet. Die Mannschaft ist spannend", sagte der Vorstandsvorsitzende der Münchner am Sonntag in der