20.09.2020 ( vor 16 Stunden )



In Berlin ist die Zahl der Corona- In Berlin ist die Zahl der Corona- Neuinfektionen binnen eines Tages um 44 auf 13 108 gestiegen - ein deutlich geringerer Zuwachs als an den Vortagen. Das teilte die Senatsgesundheitsverwaltung am Sonntag in ihrem täglichen Lagebericht (Stand: 12.00 Uhr) mit. Zuvor war der Anstieg noch jeweils dreist 👓 Vollständige Meldung