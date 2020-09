22.09.2020 ( vor 4 Stunden )



Die Zahl der Corona-Infektionen steigt in Spaniens Hauptstadt stark an. Die Uniklinik stößt an ihre Grenzen – nicht notwendige Operationen werden verschoben. Die Zahl der Corona-Infektionen steigt in Spaniens Hauptstadt stark an. Die Uniklinik stößt an ihre Grenzen – nicht notwendige Operationen werden verschoben. 👓 Vollständige Meldung