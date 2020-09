Mannheimer Morgen Bislang galt in Baden-Württemberg nur für das Personal in der Bar, Gaststätte oder dem Restaurant eine… https://t.co/zDSHztSlZe vor 6 Stunden BNN Im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat die Landesregierung Baden-Württemberg die Maskenpflicht in Gaststätten versc… https://t.co/E6YyujoQcV vor 9 Stunden kraichgau.news Coronavirus in Baden-Württemberg: Maskenpflicht in Restaurants jetzt teilweise auch für Gäste. https://t.co/gz8qtlDcmk vor 9 Stunden BILD Stuttgart Maskenpflicht - In Restaurants jetzt teilweise auch für Gäste https://t.co/8IlUARYOp5 #Stuttgart #Nachrichten vor 10 Stunden BILD News Maskenpflicht - In Restaurants jetzt teilweise auch für Gäste https://t.co/J0DZV7PwvX vor 10 Stunden meinKA.de Im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat die Landesregierung nun die Maskenpflicht nochmals verschärft. #meinka… https://t.co/rVtM6svOGQ vor 11 Stunden