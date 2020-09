23.09.2020 ( vor 3 Tagen )



Er gibt sich als Wiedergeburt Jesu aus – und soll seine Anhänger misshandelt haben. Spezialeinheiten nahmen Sergej Torop in dieser Woche fest. Erst einmal kommt er nicht mehr frei. Der russische Sektenführer Sergej Torop muss mindestens zwei Monate ins Gefängnis. Das entschied am Mittwoch ein Gericht in Nowosibirsk. Er behauptet, eine Wiedergeburt Jesu zu sein und hat in Sibirien viele Anhänger... 👓 Vollständige Meldung