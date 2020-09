26.09.2020 ( vor 5 Stunden )



Erftstadt (dpa/lnw)- Ein Landwirt hat bei der Feldarbeit nahe Erftstadt eine Leiche entdeckt. Nach Angaben der Polizei vom Samstag war der Mann am späten Freitagabend bei der Maisernte in Erftstadt-Köttingen (Rhein-Erft-Kreis) mit seinem Häcksler auf die Leiche gestoßen. Diese habe ersten Erkenntnis Erftstadt (dpa/lnw)- Ein Landwirt hat bei der Feldarbeit nahe Erftstadt eine Leiche entdeckt. Nach Angaben der Polizei vom Samstag war der Mann am späten Freitagabend bei der Maisernte in Erftstadt-Köttingen (Rhein-Erft-Kreis) mit seinem Häcksler auf die Leiche gestoßen. Diese habe ersten Erkenntnis 👓 Vollständige Meldung