27.09.2020 ( vor 1 Woche )

Die Zahl der bestätigten Corona -Infektionen ist in Niedersachsen am Wochenende um 268 Fälle gestiegen. Insgesamt seien 19 838 Covid -19-Infektionen gemeldet worden, teilte das Gesundheitsministerium am Sonntag (Stand 9.00 Uhr) in Hannover mit. Samstag waren es 186, Sonntag 82 neue Fälle. Niedersachse