Gorleben nicht dabei: 90 Gebiete geologisch geeignet als Atomendlager

Quelle: DPA - vor 4 Stunden



Endlager-Suche: 90 Gebiete als geologisch geeignet benannt 01:01 Berlin, 28.09.20: 90 Gebiete in Deutschland haben nach Erkenntnissen der Bundesgesellschaft für Endlagerung günstige geologische Voraussetzungen für ein Atommüll-Endlager. Berücksichtigt man die Überlagerung einiger Gebiete, ist laut einem am Montag erschienenen Zwischenbericht in Deutschland...