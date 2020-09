29.09.2020 ( vor 9 Stunden )



Bundestrainer Alfred Gislason erwartet eine spannende Spielzeit in der Handball- Bundestrainer Alfred Gislason erwartet eine spannende Spielzeit in der Handball- Bundesliga . Für den 61 Jahre alten Isländer haben in den Füchsen Berlin, den Rhein-Neckar Löwen, dem SC Magdeburg, der MT Melsungen, der SG Flensburg Handewitt und Titelverteidiger THW Kiel gleich sechs Teams die Möglich 👓 Vollständige Meldung