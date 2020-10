Als erste Frau in der Bundesliga hat Bibiana Steinhaus Mädchen animiert, Schiedsrichterin zu werden. Nun scheitert sie an alten Regeln und mangelnder...

"Sache sensationell gut gemacht": Der FC Bayern feiert Bibiana Steinhaus Dass Fußball-Verantwortliche den Schiedsrichter in den Mittelpunkt rücken, kommt in der Regel nur in Momenten großer Enttäuschung oder Wut vor. Der FC Bayern...

n-tv.de vor 6 Stunden - Welt Auch berichtet bei • stern.de