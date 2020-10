Jetzt bloß keine Häme!

02.10.2020 ( vor 17 Stunden )

Donald Trump hat Corona . Die Erkrankung ist allerdings nicht nur ein Realitätstest für den US-Präsidenten, sondern auch für seine Gegner – und für uns alle. Es war einer der Schlüsselsätze des Wahlkampfes vor vier Jahren: "When they go low, we go high", rief Michelle Obama den Delegierten des Parteitags der Demokraten zu. Und zwar in der Rede, in der sie Donald Trump unter anderem wegen seiner ...