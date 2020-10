04.10.2020 ( vor 2 Tagen )



Während die Rodungen für den Weiterbau der A49 ruhen, gehen die Proteste gegen das Verkehrsprojekt auch am heutigen Sonntag weiter. Mehrere Organisationen haben zu einer großen Demonstration am Dannenröder Forst bei Homberg/Ohm aufgerufen. Dort sollen ebenso wie im Herrenwald bei Stadtallendorf, wo Während die Rodungen für den Weiterbau der A49 ruhen, gehen die Proteste gegen das Verkehrsprojekt auch am heutigen Sonntag weiter. Mehrere Organisationen haben zu einer großen Demonstration am Dannenröder Forst bei Homberg/Ohm aufgerufen. Dort sollen ebenso wie im Herrenwald bei Stadtallendorf, wo 👓 Vollständige Meldung