Top-Talente - Jugend forsch: Borussia Dortmund feiert Haaland und Reyna

Große Show von Haaland und Reyna: "Gibt einige Viecher, aber er ist 'ne Drecksau" In der ersten halben Stunde tut sich Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg sehr schwer, kommt dann aber mächtig in Schwung. Beim am Ende deutlichen Erfolg...

n-tv.de vor 3 Stunden - Welt