Frieda RT @verusoss1: Sperrstunde, Kontaktbeschränkung, Alkoholverbot in Berlin. Es Scheint Krieg zu sein. Gegen wen? https://t.co/CCo7c5IEhy vor 5 Minuten Klar trinken🥛,wahr reden👄 RT @verusoss1: Sperrstunde, Kontaktbeschränkung, Alkoholverbot in Berlin. Es Scheint Krieg zu sein. Gegen wen? https://t.co/CCo7c5IEhy vor 6 Minuten Widukind jr. Berlin denkt noch darüber nach die Sperrstunde einzuführen . Siehe unten 👇 ist Frankfurt da schon weiter. (z) https://t.co/Lt2NGPwjaX? vor 7 Minuten 𝕵𝖊𝖓𝖘 𝕹𝖎𝖊𝖍𝖔𝖋 RT @verusoss1: Sperrstunde, Kontaktbeschränkung, Alkoholverbot in Berlin. Es Scheint Krieg zu sein. Gegen wen? https://t.co/CCo7c5IEhy vor 9 Minuten FREIHEIT ! RT @verusoss1: Sperrstunde, Kontaktbeschränkung, Alkoholverbot in Berlin. Es Scheint Krieg zu sein. Gegen wen? https://t.co/CCo7c5IEhy vor 11 Minuten Gina Kopp RT @verusoss1: Sperrstunde, Kontaktbeschränkung, Alkoholverbot in Berlin. Es Scheint Krieg zu sein. Gegen wen? https://t.co/CCo7c5IEhy vor 14 Minuten