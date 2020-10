Quelle: Euronews German - vor 2 Stunden



Nervengift in Blut und Urin: OPCW weist Nowitschok bei Nawalny nach 01:20 Der deutsche Regierungssprecher Steffen Seibert bestätigte, dass die Ergebnisse der OPCW-Labore mit denen der in Deutschland, Frankreich und Schweden beauftragten Speziallabore übereinstimmten. Die Bundesregierung erneuere ihre Aufforderung an Russland, sich zu den Geschehnissen zu erklären.