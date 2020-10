Quelle: Ippen Digital GmbH & Co. KG - vor 22 Stunden



Corona in Deutschland: Charité-Kollege Drostens macht tragische Beobachtung 00:58 Das Coronavirus greift weiter um sich, die Zahl der Neuinfektionen steigt in ganz Europa an. Rechtsmediziner Michael Tsokos äußert nun eine traurige Beobachtung.