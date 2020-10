08.10.2020 ( vor 4 Stunden )



Die linksextreme Szene in Berlin kündigte massiven Widerstand gegen den Polizeieinsatz am 9. Oktober an. Aber schon die Nächte zuvor blieben nicht friedlich. Die linksextreme Szene in Berlin kündigte massiven Widerstand gegen den Polizeieinsatz am 9. Oktober an. Aber schon die Nächte zuvor blieben nicht friedlich. 👓 Vollständige Meldung