08.10.2020 ( vor 6 Stunden )



Seit Jahren wird um zwei Symbole der früheren Hausbesetzerszene in Berlin gestritten und gekämpft: die Häuser "Rigaer 94" und "Liebig 34" in Friedrichshain. Für eines von ihnen ist wohl das Ende als Heimat der linksradikalen Szene gekommen, Seit Jahren wird um zwei Symbole der früheren Hausbesetzerszene in Berlin gestritten und gekämpft: die Häuser "Rigaer 94" und "Liebig 34" in Friedrichshain. Für eines von ihnen ist wohl das Ende als Heimat der linksradikalen Szene gekommen, 👓 Vollständige Meldung