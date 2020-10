08.10.2020 ( vor 15 Stunden )

Das Programm des renommierten Dokumentarfilm- Festivals DOK Leipzig ist komplett. Am Donnerstag kündigte das Festival für die Zeit vom 26. Oktober bis 1. November 150 Filme an, darunter mehr als 40 Premieren. Premiere feiert in Leipzig zum Beispiel "Children" der israelischen Regisseurin Ada Ushpiz.