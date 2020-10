08.10.2020 ( vor 5 Stunden )

Hannover 96 hat ein Testspiel beim Fußball -Bundesligisten 1. FC Union Berlin mit 1:4 (0:1) verloren. Im Stadion An der Alten Försterei brachte Akaki Gogia die Berliner durch einen Foulelfmeter in der 26. Minute in Führung. Kurz nach der Pause traf Valmir Sulejmani (49.) für die Niedersachsen zum Aus