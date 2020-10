09.10.2020 ( vor 2 Stunden )

Nach der Räumung des Hauses "Liebig 34" in Berlin haben sich am Freitagabend einige Dutzend Menschen in Leipzig -Connewitz zu Protesten versammelt. Nach Angaben einer dpa-Reporterin wurden Böller in Richtung von Polizisten geworfen. Ein Teil der Demonstranten wurde daraufhin festgesetzt, die Polizist