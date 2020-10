Christian Lehmann Kannste dir nicht ausdenken. https://t.co/LYDhE29hGs vor 8 Stunden Snowy Carpender RT @Tagesspiegel: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft am Samstag in der #NationsLeague auf die #Ukraine – mitten im #Risikogebie… vor 9 Stunden Johann Rudolf »… muss gegen Deutschland auf 14 Spieler verzichten, die verletzt oder infiziert sind.« The show must go on? Wozu… https://t.co/N3oAcfTT6r vor 12 Stunden Melanie RT @Tagesspiegel: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft am Samstag in der #NationsLeague auf die #Ukraine – mitten im #Risikogebie… vor 12 Stunden Tagesspiegel Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft am Samstag in der #NationsLeague auf die #Ukraine – mitten im… https://t.co/cHKjnub6A4 vor 12 Stunden Tagesspiegel Sport Heute spielt das @DFB_Team in der #NationsLeague gegen die Ukraine. Das Spiel in Kiew ist eines unter besonderen Um… https://t.co/nDpU7des4S vor 13 Stunden