11.10.2020 ( vor 1 Woche )



Nachdem in den vergangenen Monaten rund 40 Kellerabteile in Nürnberg aufgebrochen wurden, ist jetzt ein Tatverdächtiger ermittelt worden. Verraten hat den 31-Jährigen seine DNA, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die in den bestohlenen Mehrfamilienhäusern gefundenen DNA-Spuren ergaben einen Treff