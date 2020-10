12.10.2020 ( vor 3 Stunden )



Zu Beginn der neuen Woche bleibt das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland wechselhaft. Nach einem überwiegend bewölkten Montagvormittag werden am Nachmittag einige Schauer erwartet, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Die Höchstwerte liegen bei 10 bis 14 Grad. In der Nacht Zu Beginn der neuen Woche bleibt das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland wechselhaft. Nach einem überwiegend bewölkten Montagvormittag werden am Nachmittag einige Schauer erwartet, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Die Höchstwerte liegen bei 10 bis 14 Grad. In der Nacht 👓 Vollständige Meldung