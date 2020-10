13.10.2020 ( vor 3 Stunden )



390 Meter lang und bis zu 22 Meter unter der Erde - für den Bau des künftigen Stuttgarter Tiefbahnhofs ist einer der größten und wichtigsten Abwasserkanäle der Landeshauptstadt verlegt worden. Nach mehr als fünf Jahren Bauzeit werde der Kanal noch in dieser Woche an das Abwassernetz angeschlossen, s