13.10.2020 ( vor 10 Stunden )



Bochum (dpa) - Eine oft zitierte Liebesweisheit besagt: Gegensätze ziehen sich an. So war das auch seit jeher zwischen der gefassten Staatsanwältin Ellen Bannenberg (Janine Kunze) und dem impulsiven Polizisten Nikolas Heldt (Kai Schumann), der immer ein Bonbon im Mund hat. Diesen Mittwoch (14. Oktob Bochum (dpa) - Eine oft zitierte Liebesweisheit besagt: Gegensätze ziehen sich an. So war das auch seit jeher zwischen der gefassten Staatsanwältin Ellen Bannenberg (Janine Kunze) und dem impulsiven Polizisten Nikolas Heldt (Kai Schumann), der immer ein Bonbon im Mund hat. Diesen Mittwoch (14. Oktob 👓 Vollständige Meldung