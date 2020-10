15.10.2020 ( vor 21 Stunden )



Mit Werken berühmter und auch weniger bekannter Maler und Künstlerinnen will die Staatsgalerie Mit Werken berühmter und auch weniger bekannter Maler und Künstlerinnen will die Staatsgalerie Stuttgart der sinnlichen Wirkung des Impressionismus auf den Grund gehen. An das Fühlen und Riechen appelliert die neue Ausstellung ebenso wie an das Sehen und an das Hören. Unter dem Titel "Mit allen Sinn 👓 Vollständige Meldung