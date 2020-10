Es dürfte wieder ungemütlich werden für Hertha BSC

Quelle: DPA - vor 2 Tagen



Wieder Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr 00:55 Hamburg/Konstanz: Am Donnerstag wird in vielen deutschen Städten wieder der öffentlichen Nahverkehr bestreikt. Wie hier in Hamburg bleiben vielerorts die Busse und die Bahnen im Depot. Pendler müssen sich auf massive Einschränkungen einstellen. O-Ton Streikender «Wir haben uns hier heute...