21.10.2020 ( vor 18 Stunden )



In einem Kiesabbaugebiet bei Zietlitz (Landkreis Rostock) entsteht derzeit einer der größten Solarparks in Mecklenburg-Vorpommern. Auf 75 Hektar Fläche - was... In einem Kiesabbaugebiet bei Zietlitz (Landkreis Rostock) entsteht derzeit einer der größten Solarparks in Mecklenburg-Vorpommern. Auf 75 Hektar Fläche - was... 👓 Vollständige Meldung