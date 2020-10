22.10.2020 ( vor 10 Stunden )



Los Angeles/Berlin (dpa) - Jedes Kind in den USA hat all das schonmal gehört: Abraham Lincoln, Vorkämpfer gegen die Sklaverei in Amerika, ist am 14. April 1865 von dem Südstaatler und Fanatiker John Wilkes Booth bei einem Theaterbesuch in Washington niedergeschossen worden. Nur wenig früher war der Los Angeles/Berlin (dpa) - Jedes Kind in den USA hat all das schonmal gehört: Abraham Lincoln, Vorkämpfer gegen die Sklaverei in Amerika, ist am 14. April 1865 von dem Südstaatler und Fanatiker John Wilkes Booth bei einem Theaterbesuch in Washington niedergeschossen worden. Nur wenig früher war der 👓 Vollständige Meldung