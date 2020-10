25.10.2020 ( vor 3 Stunden )

Braunschweig (dpa) - Pünktlich um 3.00 Uhr sind die Uhren in Deutschland um eine Stunde auf 2.00 Uhr zurückgestellt worden. Damit gilt bis Ende März wieder die Normalzeit, oft auch Winterzeit genannt. Am 28. März 2021 werden die Zeiger dann wieder um eine Stunde vorgedreht. Dies ist in allen Mitglie