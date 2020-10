25.10.2020 ( vor 13 Stunden )



Weißenfels (dpa) – Die Hoffnungen der Basketballer von Syntainics MBC auf das Erreichen des Top-Four-Turniers im BBL-Pokal haben einen herben Dämpfer erhalten. Die Weißenfelser kassierten am Sonntagabend gegen den haushohen Favoriten Bayern München in der heimischen Stadthalle eine klare 60:97 (28:4 Weißenfels (dpa) – Die Hoffnungen der Basketballer von Syntainics MBC auf das Erreichen des Top-Four-Turniers im BBL-Pokal haben einen herben Dämpfer erhalten. Die Weißenfelser kassierten am Sonntagabend gegen den haushohen Favoriten Bayern München in der heimischen Stadthalle eine klare 60:97 (28:4 👓 Vollständige Meldung