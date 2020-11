26.10.2020 ( vor 1 Woche )



Mehr als ein Drittel der Hamburger hat nach einer Erhebung des Statistikamts Nord einen Migrationshintergrund. Im Jahr 2019 hatten 683 000 Menschen in der Hansestadt ausländische Wurzeln - das entspricht mehr als 36 Prozent der Mehr als ein Drittel der Hamburger hat nach einer Erhebung des Statistikamts Nord einen Migrationshintergrund. Im Jahr 2019 hatten 683 000 Menschen in der Hansestadt ausländische Wurzeln - das entspricht mehr als 36 Prozent der Einwohner , wie das Statistikamt am Montag mitteilte. Im Vorjahresverglei 👓 Vollständige Meldung