28.10.2020 ( vor 2 Stunden )



Seebrücken sind wichtige Anziehungspunkte für Besucher an der Ostseeküste. In Koserow wird gerade eine neue gebaut. Sie soll eine neue Visitenkarte der Insel Usedom werden, sagte jüngst Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Rudolph.