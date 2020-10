29.10.2020 ( vor 17 Stunden )



Die Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit gibt am heutigen Donnerstag die Arbeitslosenzahlen für Oktober bekannt. Volkswirte sehen die konjunkturelle Erholung angesichts der rasant steigenden Die Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit gibt am heutigen Donnerstag die Arbeitslosenzahlen für Oktober bekannt. Volkswirte sehen die konjunkturelle Erholung angesichts der rasant steigenden Infektionszahlen in Gefahr . Vor allem für Hotels, Gaststätten, Teile des Einzelhandels und d 👓 Vollständige Meldung