NRW-Ministerpräsident Laschet ohne Maske im Flugzeug

30.10.2020 ( vor 10 Stunden )

Einem Medienbericht zufolge soll der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet in einem Flugzeug mit heruntergezogener Maske gesessen haben. Das Foto davon irritiert. Ein Foto von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) ohne Mund-Nasen-Schutz in einem Flugzeug hat für Irritationen gesorgt. Es zeigt ihn in seinem Sitz nach hinten umgedreht zu seinem Regierungsspre...