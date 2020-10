30.10.2020 ( vor 12 Stunden )



Im baden-württembergischen Dornstetten ist eine 30-Jährige von einem Polizeiauto angefahren und getötet worden. Blaulicht und Signalhorn seien eingeschaltet gewesen, hieß es. Eine 30 Jahre alte Fußgängerin ist am Freitag in Dornstetten (Kreis Freudenstadt) von einem Polizeiauto angefahren und tödli Im baden-württembergischen Dornstetten ist eine 30-Jährige von einem Polizeiauto angefahren und getötet worden. Blaulicht und Signalhorn seien eingeschaltet gewesen, hieß es. Eine 30 Jahre alte Fußgängerin ist am Freitag in Dornstetten (Kreis Freudenstadt) von einem Polizeiauto angefahren und tödli 👓 Vollständige Meldung