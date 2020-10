Helmstedter Nachrichten 6. Spieltag: Schalker Negativserie hält an: 1:1 gegen Stuttgart https://t.co/20wDcZ87ot vor 9 Stunden Salzgitter Zeitung 6. Spieltag: Schalker Negativserie hält an: 1:1 gegen Stuttgart https://t.co/ArVhTC1Si0 vor 10 Stunden Braunschweiger Zeitung 6. Spieltag: Schalker Negativserie hält an: 1:1 gegen Stuttgart https://t.co/D3Hmx5LsbF vor 10 Stunden Wolfenbütteler Zeitung 6. Spieltag: Schalker Negativserie hält an: 1:1 gegen Stuttgart https://t.co/G4MWtTJ5KT vor 10 Stunden News-Blog 6. Spieltag – Schalker Negativserie hält an: 1:1 gegen Stuttgart https://t.co/ykSRIK4Dwz vor 10 Stunden TWEET THIS FEED Zeit Online: 6. Spieltag: Schalker Negativserie hält an: 1:1 gegen Stuttgart https://t.co/1czn8cg1jZ vor 10 Stunden