31.10.2020 ( vor 4 Stunden )



Gelsenkirchen (dpa) - Am Ende überwogen beim FC Gelsenkirchen (dpa) - Am Ende überwogen beim FC Schalke 04 erneut Frust und Enttäuschung. Obwohl die Königsblauen endlich einmal wieder in Führung gegangen waren, wurde es wieder nichts mit dem ersehnten Sieg und dem Schlusspunkt unter die niederschmetternde Misserfolgsserie. "Wenn man in die Kabine 👓 Vollständige Meldung