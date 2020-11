Biden hofft auf Wisconsin, Michigan, Georgia und Pennsylvania

04.11.2020 ( vor 15 Stunden )

Die Wahllokale in den USA haben geschlossen, doch noch zeichnet sich kein klarer Sieger ab: Donald Trump kann wichtige Staaten gewinnen, Joe Biden muss nachlegen. Die aktuellen Ergebnisse . Die Präsidentschaftswahl in den USA wird sich voraussichtlich wie auch schon vor vier Jahren in den Staaten des Mittleren Westens entscheiden. Bei der US-Wahl 2020 bleibt vieles beim Alten: In rund 40 der 50 ...