Mit einem Sieg im umkämpften Bundesstaat Arizona könnte Joe Biden das Rennen um die US-Präsidentschaft gewinnen. Anhänger von Donald Trump demonstrierten vor der Wahlbehörde, teilweise waren sie bewaffnet. Vor einem Behördengebäude in Arizona, in dem Stimmen der US-Präsidentenwahl ausgezählt werden, hat sich in der Nacht zum Donnerstag eine große Gruppe von Anhängern des Präsidenten Donald Trum...